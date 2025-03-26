إعلان

ضبط مالك شركة استولى على أموال مواطنين توفير فرص عمل لهم في الخارج

07:51 م الأربعاء 26 مارس 2025

ضبط شخص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاق العمالة بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (صور جوازات سفر وإعلانات للشركة - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مالك شركة فرص عمل العمالة بالخارج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية