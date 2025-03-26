ضبط مالك شركة استولى على أموال مواطنين توفير فرص عمل لهم في الخارج

كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاق العمالة بالخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على (صور جوازات سفر وإعلانات للشركة - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





