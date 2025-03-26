مدبولي: إنشاء مجمع صناعي صيني بـ 1.7 مليار دولار في منطقة قناة السويس

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.7 مليار دولار، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن المجمع الصناعي سيتخصص في مجالات صناعية حيوية، تشمل مكونات السيارات، وقطع الغيار، والمكونات المعدنية، مشيرًا إلى أهمية هذه الصناعات في تعزيز سلاسل التوريد ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

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