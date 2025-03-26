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وزيرة التخطيط: 18% ارتفاعا بالصادرات السلعية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

05:18 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025".

وأوضحت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.

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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الصادرات السلعية
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