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مدبولي: اتفاق مع مؤسسة دولية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

05:15 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتكون استشاريًا للدولة المصرية في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة تُعد من أبرز المؤسسات المالية العالمية.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الطيران، موضحًا أن التعاون يقتصر على الإدارة والتشغيل وليس بيع الأصول، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات.

وأضاف أن وزير الطيران المدني كان حاضرًا خلال توقيع الاتفاق، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الطيران من خلال الشراكة مع جهات دولية مرموقة، لتعزيز كفاءة وإدارة المطارات المصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

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الدكتور مصطفى مدبولي تشغيل المطارات المصرية
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