الحكومة توافق على تعاقد السكة الحديد مع شركة أمريكية لتحديث الجرارات

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)"، وذلك لتنفيذ مشروع تحديث 100 جرار ديزل كهربائي، بالإضافة إلى توريد قطع غيار لمدة 15 عامًا لعدد 141 جرارًا، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لنفس العدد من الجرارات.

ويأتي هذا التعاقد في إطار الجهود المستمرة لتحديث أسطول الجرارات التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف إطالة العمر التشغيلي والإنتاجي للجرارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة. كما تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى ضمان توفير قطع الغيار المطلوبة بشكل منتظم، ونقل الخبرات الفنية الخاصة بعمليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز استخدام بعض المكونات المحلية في أعمال الإصلاح والصيانة.

ومن المقرر تنفيذ عمليات التحديث والصيانة داخل الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية، ودعم العمالة المصرية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل.

ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتطوير شبكة السكك الحديدية في مصر، وتحسين خدمات النقل عبر تعزيز كفاءة الجرارات، وتقليل الأعطال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تشغيل القطارات، بما يسهم في توفير تجربة نقل أفضل للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في قطاع السكك الحديدية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| الأرصاد: الحرارة 33 درجة على القاهرة.. وغدا الذروة

"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر

صور- وزير الإسكان: بدء تنفيذ 494 شقة في مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط

أعمدة تحت الأهرامات.. جدل يتجدد وعلماء يكشفون الحقيقة