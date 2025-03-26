تراجع دعم المواد البترولية 51.4 ٪؜بموازنة العام المالي المقبل ليصل لـ75 مليار جنيه

كتب - محمد سامي:

خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إلى جانب 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.

كما تم تخصيص و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية في إطار استقرار أسعار الطاقة.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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