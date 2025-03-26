679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة خلال موزانه العام القادم بزيادة 18.1٪

كتب - محمد سامي

أعلنت وزارة المالية عن زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، وذلك لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بداية من يوليو 2025، في إطار دعم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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