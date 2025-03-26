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بعد حصده آلاف المشاهدات.. صاحب البصيرة يتلو آيات من القرآن في احتفالية ليلة القدر

03:02 م الأربعاء 26 مارس 2025

الطالب محمد أحمد حسن

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كتب- محمد عبدالناصر:

تلا الطالب محمد أحمد حسن، أحد أصحاب البصيرة، الدارس بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، آيات من القرآن القريم، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الأزهر الشريف قدم أحد طلابه (من ذوي البصيرة) لإمامة المصلين بصلاة التراويح في الجامع الأزهر، ليلة التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 2025.

ونشأ الطالب محمد أحمد حسن في معاهد الأزهر؛ حيث يدرس في معهد أبو قير الثانوي الأزهري، وتلقى تدريبه في إدارة شؤون القرآن بالأزهر الشريف، حتى توّجت جهوده بالفوز بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم لعام 2023م.

ونشر الجامع الأزهر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عدة مقاطع فيديو من إمامته للمصلين، وهو يقرأ بصوت ماتع يفيض خشوعًا وإتقانًا، فحصدت آلاف المشاهدات، اقتربت من المليون في أقل من 24 ساعة، وانهالت التعليقات من رواد التواصل الاجتماعي تشيد بالأزهر وعلمائه وطلابه، وتمدح قراءة الشاب ذي البصيرة.


امتلك القارئ الشاب البصيرة التي أهَّلته لأن يؤمَّ المصلين بصلاة التراويح بالجامع الأزهر في تاسع ليالي شهر رمضان الفضيل؛ يؤمُّ المصلين برواية قُنبل عن ابن كثير المكي.

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الطالب محمد أحمد حسن احتفالية ليلة القدر احتفالية وزارة الأوقاف
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