الرئيس السيسي يطمئن المصريين: "محدش يقدر يعمل حاجة"

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، في ختام كلمته للاحتفال بليلة القدر.

وقال السيسي بعد انتهاء كلمته الرسمية وعزف السلام الوطني: كتير من الناس بتراهن إن الظروف الصعبة هيكون لها تأثير مش طيب على مصر والناس، لكن العجيب اللي بإذن الله، الأمر مكنش كده خالص.

وتابع السيسي في رسالته للمصريين: بفضل الله، أمة متماسكة صلبة صابرة، متقلقوش، ليه متقلقوش؟ هو اللي في ضهرنا- في إشارة إلى المولى عز وجل- يعني يطيب لي أن أتحدث عنه وحده في ملكه وحده، وحده لا شريك له، محدش يقدر يعمل حاجة، كل سنة وانتوا طيبين.