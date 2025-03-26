إعلان

قرار جمهوري بالتجديد لـ"الضويني" وكيلا للأزهر الشريف

02:36 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور محمد الضويني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى:
قال بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتجديد تعيين فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، وذلك بناءً على طلب من فضيلة الإمام الأكبر، أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني يشغل منصب وكيل الأزهر منذ الرابع عشر من أكتوبر 2020، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضويني الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيلا للأزهر الشريف مؤسسة الأزهر الشريف قرار جمهوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية