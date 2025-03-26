قرار جمهوري بالتجديد لـ"الضويني" وكيلا للأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

قال بيان صادر عن مؤسسة الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتجديد تعيين فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، وذلك بناءً على طلب من فضيلة الإمام الأكبر، أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني يشغل منصب وكيل الأزهر منذ الرابع عشر من أكتوبر 2020، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.