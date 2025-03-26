"التموين": غرفة عمليات مركزية خلال عيد الفطر لمتابعة توافر السلع والأنشطة التموينية

كتب- محمد سامي:

وجَّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع وانتظام كل الأنشطة التموينية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد فاروق عمل المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام إجازة العيد، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع لحظيًّا عمل المجمعات وتوافر كل السلع واللحوم والدواجن بها، إضافة إلى استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف واستعاضة سلع المنظومة التموينية وسلع المنحة الإضافية عن شهر أبريل لمنافذ الصرف خلال إجازة العيد.

وأشار وزير التموين إلى استمرار عمل مصانع تعبئة السكر ومصانع تعبئة الزيوت خلال إجازة العيد.

ووجه فاروق مديري مديريات التموين بكل المحافظات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها؛ لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا، مع رفع تقارير يومية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.