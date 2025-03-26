الأمم المتحدة تعلق "دعمها المنقذ للحياة" لـ 900 ألف لاجئ في مصر

وكالات

أجبرت أزمة التمويل الإنساني العالمية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على تعليق دعمها الأساسي المنقذ للحياة للاجئين في مصر، مما يترك عشرات الآلاف – بمن فيهم الكثيرون الذين فروا من الحرب في السودان – دون إمكانية الوصول إلى العلاج الطبي الأساسي، وخدمات حماية الأطفال، وأشكال أخرى من المساعدات.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تعليق المساعدات الطبية المقدمة للاجئين في مصر، بسبب نقص التمويل، وفقًا لما أكده متحدث باسمها يوم الإثنين.

تستضيف مصر نحو 900 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية بشكل رسمي، غالبيتهم من السودان. ويؤثر قرار التعليق على قرابة 20 ألف مريض، مما يؤدي إلى وقف علاجات حيوية لأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وبسبب نقص التمويل وعدم وضوح مستوى مساهمات المانحين لهذا العام، اضطرت المفوضية إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين في مصر، باستثناء الحالات الطارئة المنقذة للحياة، مما يؤثر على نحو 20,000 مريض. وتشمل التعليق عمليات جراحية لعلاج السرطان، والعلاج الكيميائي، وجراحات القلب، والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

من بين الفئات الأكثر تأثرًا بهذا القرار اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى مصر بعد اندلاع الصراع العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. فقد استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني فروا من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى، بينهم نحو 670,000 مسجلون لدى المفوضية. وبشكل عام، اضطر أكثر من 12.5 مليون سوداني إلى مغادرة منازلهم، من بينهم أكثر من 3.7 مليون لاجئ عبروا إلى دول أخرى.

في العام الماضي، حصلت المفوضية على أقل من 50% من ميزانية الـ 135 مليون دولار التي كانت تحتاجها لدعم أكثر من 939,000 لاجئ وطالب لجوء من السودان وأكثر من 60 دولة أخرى يعيشون في مصر. لكن مع التراجع الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام، أصبحت هناك فجوات كبيرة في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج ستُبقيها وأيها ستوقفها.

حاليًا، تركز المفوضية على تقديم المساعدات الأكثر إلحاحًا ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. لكن حتى هذه البرامج قد تواجه خطر الإيقاف إذا لم يتحقق تمويل عاجل.

تقول فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إن أحد المتضررين هو شاب سوداني وصل إلى مصر كقاصر غير مصحوب، وكان يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقته الجسدية والعقلية، لكن الدعم الذي كان يحصل عليه توقف بسبب نقص التمويل.

ودعت المفوضية جميع المانحين – من الحكومات والشركات الخاصة والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من الآثار الكارثية لنقص التمويل.

ومن جانبه قال مارتي روميرو، نائب ممثل المفوضية في مصر: "احتياجات اللاجئين الفارين من السودان تزداد يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب هذه الزيادة."

وأضاف نائب ممثل المفوضية في مصر :"مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية وصلت إلى حدودها القصوى. إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم سيواجهون مزيدًا من المشقة. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة".

وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قد وقع، فور توليه منصبه في 20 يناير، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا. وفي أوائل مارس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خفض 83% من المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأسبوع الماضي من أن ملايين الأرواح حول العالم معرضة للخطر بسبب تخفيضات التمويل في القطاع الإنساني، قائلاً:

"كلما قلّ التمويل، وتراجع عدد الموظفين، وانخفضت أنشطة المفوضية في الدول المضيفة للاجئين، تكون النتيجة واضحة: أرواح ستُزهق."