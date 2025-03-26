"خارجية النواب": المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلًا دوليًّا عاجلًا

كتب- نشأت علي:

قالت البرلمانية إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات صارخة ومجازر دموية بحق الفلسطينيين، يتطلب تدخلًا دوليًّا عاجلًا لوقف هذا النزيف المستمر، مشددةً على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضافت حارص، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان بشدة إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعكس موقفًا مصريًّا ثابتًا وراسخًا في مواجهة هذه الممارسات العدوانية، ويؤكد رفض القاهرة القاطع أية محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة قسريًّا.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية كان واضحًا منذ بداية العدوان على غزة؛ حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل صريح رفضه القاطع تهجير الفلسطينيين، وأعاد التأكيد مرارًا وتكرارًا على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت حارص على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية بشكل قوي وحازم خلال الفترة المقبلة، والعمل على تصعيد الموقف سياسيًّا ودبلوماسيًّا ضد حكومة الاحتلال، مع ضرورة ممارسة القوى الدولية أقصى درجات الضغط على إسرائيل؛ لإجبارها على وقف مجازرها الدموية، واستئناف المفاوضات بشكل عاجل، للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.