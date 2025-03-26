وزير الري يبحث الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان

كتب- محمد سامي:

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات والانتهاء منها قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة تطهيرات المساقي، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية في أسوان.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لفترة أقصى الاحتياجات المائية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المجاري المائية بالمحافظة عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي بإجمالي أطوال ترع ومصارف ومخرات سيول تصل إلى حوالي 200 كم، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، حيث بلغت نسبة تنفيذ تطهيرات المساقي إلى 88% حتى الآن، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات، وإعادة ترقيم رخامات قياس مناسيب المياه بالترع أو تركيب رخامات جديدة، وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذي الترع بأسوان، وتنفيذ أعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وإزالة 1131 حالة تعد على المجاري المائية بمساحة 311 ألف متر مربع.

وفيما يخص تحسين حالة الري بمنطقة وادي النقرة، فقد تم عرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية بهذا الشأن مثل تركيب وحدات طوارئ بمحطات النقرة كإجراء عاجل لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بالوادي.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة.

كما تم عرض مجهودات وأعمال الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبي والإدارة المركزية لمحطات جنوب الوادي، حيث يتم تصنيع وتأهيل بعض المهمات من خلال الورش المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المحركات وتفعيل أجهزة الوقاية للوحدات بمعرفة المعمل الهندسي، حيث وجه سويلم، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتي تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفي القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة، بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.