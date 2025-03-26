حالة الطقس| الأرصاد: الحرارة 33 درجة على القاهرة.. وغدا الذروة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الهيئة أن ذروة الارتفاع في الحرارة يوم الخميس والجمعة المقبلين.

وتابعت: تصل لـ 33 درجة على القاهرة أما جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى ٣٦ درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستصدر بيانا تفصيليا عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام عيد الفطر قريبا.