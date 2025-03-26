وزير الزراعة يعلن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية

كتب- محمد سامي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الأربعاء- أن ذلك جاء ذلك عقب نشر المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) القرار على صفحتها الرسمية.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإعلان يأتي تكليلا لجهود الوزارة، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير صناعة الخيول في جمهورية مصر العربية، وحرصا على استعادة مصر لمكانتها الرائدة في هذا المجال على كافة المستويات.

وتم إعلان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية وكمركز دولي لجميع فعاليات الفروسية الأولمبية والرياضية الدولية في كل من نادي الفروسية المصري ومرابط مصر ونادي الفروسية بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا الإعلان في ضوء التكليفات الرئاسية، واستكمالا للمخطط الاستراتيجي الذي تنفذه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، متمثلا في معهد بحوث الصحة الحيوانية، بإعلان خلو البلاد من الأمراض الوبائية المؤثرة على صناعة الخيول في مصر، والتي كُللت مؤخرا بتقديم ملف فني رفيع المستوى إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان، يتضمن الإجراءات الاستراتيجية التي تم التخطيط لها وتنفيذها في مجال الحفاظ على صحة الفصيلة الخيلية والحفاظ على خلو مصر من أمراض الفصيلة الخيلية، وفقا لأحكام دستور الصحة الحيوانية والمعايير القياسية الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فضلا عن المبادئ التوجيهية لإنشاء وإدارة المناطق خالية من أمراض الخيول الصادر عن المنظمة في 2019.

في ذات السياق، تقدم الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجميع العاملين بالهيئة ومديرياتها بخالص التهنئة والشكر إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على كافة المستويات باحترافية وفي زمن قياسي.

وقال شاهين إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تدخر جهدا نحو تنفيذ مهامها في الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والعمل مع شركاء النجاح تحت مظلة الصحة الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري، معربا عن فخر الهيئة وجميع العاملين بها بإعلان العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية.