نشرة التوك شو| ماذا ناقشت البرامج الحوارية اليوم الثلاثاء؟

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قسوة القلب لها أسباب عديدة، أبرزها الصد عن طريق الله والابتعاد عن تعاليمه.

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك مسيرات تضم مئات الفلسطينيين في قطاع غزة تهتف ضد حماس وتطالب بخروجها لاستمرار الحياة في غزة.

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن البنكرياس هو العضو المسؤول بشكل كامل عن عملية الهضم في الجسم، موضحًا أن بعض المرضى يظنون أنهم مصابون بمتلازمة القولون العصبي، بينما يكون السبب الحقيقي وراء مشكلاتهم الصحية هو البنكرياس

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية تعليم الأبناء سنة الاعتكاف وتعريفهم بها، حتى لا تغيب هذه السنة النبوية عن الأذهان مع مرور الوقت



