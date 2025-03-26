طقس عيد الفطر المبارك.. موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد الانخفاض

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 31 مارس 2025، على كافة أنحاء البلاد، متضمنة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت الهيئة في بيان: إنه من المقرر أن يسود استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يعم طقس حار نهاراً معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة

نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس السبت

اعتباراً من السبت 29 مارس انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

طقس الأحد والاثنين.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.