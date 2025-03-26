اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

القاهرة - مصراوي:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات وعلى رأسها استعدادات الوزارات المختلفة لعيد الفطر المبارك.

كان مدبولي عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني.

وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وتيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.