كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عن مواعيد عمل مراكز تطعيمات المصل واللقاح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الشركة في منشور، أن المركز الرئيسي وكافة الفروع ستكون إجازة في أيام العيد الثلاثة (الأحد- الإثنين- الثلاثاء) أو (الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء).

وأكدت الشركة أن المركز الرئيسي والفروع تعمل يوم السبت أو يومي السبت والأحد (طبقاَ لرئوية هلال شهر شوال) بمواعيد العمل في شهر رمضان، فيما عدا الفروع التالية والتي ستكون إجازة يوم السبت أو يومي السبت والأحد بالإضافة إلى أيام العيد:

نادي الشمس

نادي الطيران

نادي المعادي

فروع اكسا

الرحاب

بتروسبورت

زهور التجمع

زهور مدينة نصر

نادي القضاة