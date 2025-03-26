إعلان

مواعيد عمل مراكز تطعيمات المصل واللقاح خلال إجازة عيد الفطر

07:00 ص الأربعاء 26 مارس 2025

فاكسيرا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، عن مواعيد عمل مراكز تطعيمات المصل واللقاح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الشركة في منشور، أن المركز الرئيسي وكافة الفروع ستكون إجازة في أيام العيد الثلاثة (الأحد- الإثنين- الثلاثاء) أو (الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء).

وأكدت الشركة أن المركز الرئيسي والفروع تعمل يوم السبت أو يومي السبت والأحد (طبقاَ لرئوية هلال شهر شوال) بمواعيد العمل في شهر رمضان، فيما عدا الفروع التالية والتي ستكون إجازة يوم السبت أو يومي السبت والأحد بالإضافة إلى أيام العيد:

نادي الشمس

نادي الطيران

نادي المعادي

فروع اكسا

الرحاب

بتروسبورت

زهور التجمع

زهور مدينة نصر

نادي القضاة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللقاح التطعيمات فاكسيرا تطعيمات المصل واللقاح اجازة عيد الفطر عيد الفطر 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
علي جمعة: الوحي اتصال رحماني بين الله والبشر

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية