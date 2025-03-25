أحمد موسى عن فوز مصر على سيراليون: "حقنا نوصل لكأس العالم 2026"

كتبت - داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالفوز الذي حققه منتخب مصر على سيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد، سجله أحمد مصطفى "زيزو"، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هذه مباريات البحث عن النقاط، ولا نبحث فيها عن الأداء، نقول مبروك لكل لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

وأضاف: "لا تبحث أبدًا في أي مرحلة من مراحل التصفيات عن الأداء، كنا نتمنى مشاهدة مباراة جميلة، لكن الأهم في هذه المرحلة هو النقاط الثلاث".

وقال موسى: "حقنا أن نصل إلى كأس العالم 2026 بهذا الجيل المتميز من النجوم، وقد رأينا لقطة مميزة جمعت الأسطورة محمد صلاح وعمر مرموش خلال تنفيذ إحدى المخالفات لصالح المنتخب".

وأتم موسى: "أتمنى أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط حتى نصل إلى كأس العالم 2026".