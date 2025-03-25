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أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يطالب بخروج حماس

11:34 م الثلاثاء 25 مارس 2025

أحمد موسى

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كتبت - داليا الظنيني:
قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك مسيرات تضم مئات الفلسطينيين في قطاع غزة تهتف ضد حماس وتطالب بخروجها لاستمرار الحياة في غزة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أعدادًا ضخمة من الفلسطينيين خرجت تطالب حماس بالخروج، معلّقًا: "يجب أن تستمع حماس لمطالب شعبها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتابع: "مش عايزين نوصل إن ترامب ونتنياهو ينفذان خطتهما، الناس دي بتموت كل يوم، ويطالبون حماس بالخروج، جبتولهم الأكل والشرب ولا الدمار؟ وحولتُم قطاع غزة إلى دمار، وصدّرتُم الأزمات إلى مصر والأردن".

وأضاف: "جيشنا على مدار الساعة على أتم الاستعداد"، معقبًا: "بعيدًا عن أي طبطبة، الشعب الفلسطيني يتحدث ويطالب بخروج حماس، ويجب على حماس الاستماع لمطالب الفلسطينيين، فقد قتلوا كل من يتحدث ضد حماس"، موضحًا أن "شعب فلسطين اتبهدل ودفع الثمن وليس حماس، بلاش ندي فرصة لترامب ونتنياهو لتهجير الفلسطينيين".

وذكر: "400 مواطن فلسطيني قُتلوا في ساعتين، محدش اتكلم إلا مصر"، قائلًا: "نريد دولة فلسطينية، ويجب أن تحافظ حماس على حياة الشعب الفلسطيني".

وأردف: "أنا مش ضد المقاومة، ولكننا ضد أن تُدمَّر دولة فلسطين.. الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا غاليًا من أجل دولة مستقلة".

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أحمد موسى مسيرات غزة فلسطين حماس
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