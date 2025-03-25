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"حماة الوطن": نرفض الطرق الملتوية للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط التهجير

10:10 م الثلاثاء 25 مارس 2025

حزب حماة الوطن

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كتب - نشأت علي:
أعلن حزب حماة الوطن، رفضه القاطع للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لانتهاك المعايير الدولية، والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب في بيان اليوم، أن إعلان الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين بزعم المغادرة الطوعية ما هو إلا محاولة للالتفاف من أجل تمرير مخطط تهجير قسري لأهالي قطاع غزة، وهو الأمر الذي طالما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا.

وأشار حماة الوطن إلى أن الممارسات الإسرائيلية، المتمثلة في تضييق الخناق على الفلسطينيين، ومنع وصول المساعدات، واستمرار أعمال القصف، تؤكد نية الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وتقويض عملية السلام في المنطقة.

ودعا الحزب مجددًا كافة المنظمات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي السياق ذاته، أكد حماة الوطن أهمية الجهود التي تبذلها مصر على كافة المستويات من أجل وضع حد لحالة الصراع، ورفض التهجير القسري، ومساعي إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

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