شيخ الأزهر يتعرض لنزلة برد.. ويغيب عن احتفالية "ليلة القدر"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لنزلة برد استدعت راحته، لعدة أيام، بناء على نصيحة من الطبيب.

وقالت مصادر بمشيخة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر لن يتمكن من الوفاء ببعض الالتزامات خلال اليومين القادمين.

وكان من المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمة غدا في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر التي تعقد في العاشرة صباحا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.