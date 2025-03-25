وفاة زوجة الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين.. والعزاء بعمر مكرم

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وفاة والدته السيدة "ديزي روفائيل أرمانيوس"، اليوم الثلاثاء.

والراحلة هي زوجة الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، الذي شغل عددًا من المناصب منها رئاسة تحرير الأهرام، ومجلة المصور، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

وقال زياد بهاء الدين، إنه من المقرر أن يقام العزاء مساء غدٍ الأربعاء بمسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.