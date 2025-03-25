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حسام موافي: عدم كفاءة المرارة قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة

06:09 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن البنكرياس هو العضو المسؤول بشكل كامل عن عملية الهضم في الجسم، موضحًا أن بعض المرضى يظنون أنهم مصابون بمتلازمة القولون العصبي، بينما يكون السبب الحقيقي وراء مشكلاتهم الصحية هو البنكرياس.

وأشار موافي، خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن البنكرياس قد يكون السبب في الانتفاخ وأضرار أخرى تصيب الجسم، وليس القولون كما يعتقد البعض.

وأضاف موافي أن عدم كفاءة المرارة قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة، مشيرًا إلى أن وظيفتها الأساسية هي الانقباض عند رؤية الطعام، للمساعدة في عملية الهضم.

وأوضح أنه إذا لم تنقبض المرارة عند رؤية الطعام، فذلك يعد حالة مرضية، قد تتسبب في انتفاخ ومشكلات صحية كبيرة، مما يتطلب التشخيص والعلاج السريع.

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