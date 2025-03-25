وزير الكهرباء يبحث مع "شنايدر إليكتريك" تطوير الشبكة ومكافحة سرقة التيار

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، سيباستيان رييز، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، خاصة تطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخفض الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الشبكات ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

تحديث الشبكة ومراكز التحكم

ناقش الاجتماع زيادة التعاون في إنشاء وتطوير مراكز التحكم، ومنها مركز تحكم جنوب سيناء في شرم الشيخ، وربط المواقع الخارجية بالمركز.

وتم بحث استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأحمال الكهربائية، وضمان توزيع التيار بكفاءة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد الوزير، أهمية إدماج القطاع الخاص للاستفادة من خبراته المالية والتكنولوجية في تحسين الأداء الكهربائي.

مكافحة سرقة الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل

استعرض وزير الكهرباء، خطط الوزارة في الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي عبر:

1- تركيب العدادات الذكية لمراقبة استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب.

2- تطوير أنظمة اتصالات ومراقبة لضمان الإدارة الفعالة للطاقة.

3- تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة التعدي على الشبكة الكهربائية.

دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود عصمت، دعم الصناعة الوطنية من خلال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتحول نحو شبكة كهربائية ذكية، قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتحسين كفاءة التشغيل، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

ختامًا، شدد وزير الكهرباء، على أهمية التعاون المستمر مع شركاء محليين ودوليين مثل شنايدر إليكتريك لتحقيق جودة واستقرار الخدمات الكهربائية، وخفض استهلاك الوقود، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

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