إعلان

وزير الكهرباء يبحث مع "شنايدر إليكتريك" تطوير الشبكة ومكافحة سرقة التيار

03:51 م الثلاثاء 25 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال الاجتماع
  • عرض 6 صورة
    خلال الاجتماع
  • عرض 6 صورة
    خلال الاجتماع
  • عرض 6 صورة
    خلال الاجتماع
  • عرض 6 صورة
    خلال الاجتماع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، سيباستيان رييز، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، خاصة تطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وخفض الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الشبكات ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

تحديث الشبكة ومراكز التحكم

ناقش الاجتماع زيادة التعاون في إنشاء وتطوير مراكز التحكم، ومنها مركز تحكم جنوب سيناء في شرم الشيخ، وربط المواقع الخارجية بالمركز.

وتم بحث استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأحمال الكهربائية، وضمان توزيع التيار بكفاءة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكد الوزير، أهمية إدماج القطاع الخاص للاستفادة من خبراته المالية والتكنولوجية في تحسين الأداء الكهربائي.

مكافحة سرقة الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل

استعرض وزير الكهرباء، خطط الوزارة في الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي عبر:

1- تركيب العدادات الذكية لمراقبة استهلاك الكهرباء ومنع التلاعب.

2- تطوير أنظمة اتصالات ومراقبة لضمان الإدارة الفعالة للطاقة.

3- تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة التعدي على الشبكة الكهربائية.

دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

أكد الدكتور محمود عصمت، دعم الصناعة الوطنية من خلال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتحول نحو شبكة كهربائية ذكية، قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتحسين كفاءة التشغيل، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

ختامًا، شدد وزير الكهرباء، على أهمية التعاون المستمر مع شركاء محليين ودوليين مثل شنايدر إليكتريك لتحقيق جودة واستقرار الخدمات الكهربائية، وخفض استهلاك الوقود، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

اقرأ أيضًا:

طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح

حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع

بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟

ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة شركة شنايدر إليكتريك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!