6 صور من حريق مخزن أدوية بحي الأزبكية.. وقرارات عاجلة من المحافظ

كتب- محمد نصار:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن أدوية تابع لشركة ميد كير بحي الأزبكية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوية يقع على مساحة 500 متر أسفل عقار مكون من 10 طوابق في 18 شارع نفق السبتية خلف مبنى هيئة البريد بحي الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لموقع الحادث، وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد 4 سيارات إطفاء.

اقرأ أيضًا:

طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح

حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع

بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟

ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة