إجازة عيد الفطر كام يوم؟ قرار حكومي للموظفين ومد في المدارس وتقليص للقطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

تشهد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 اختلافًا حسب الفئة التي تستفيد منها، سواء فيما يتعلق بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو طلاب المدارس، وذلك من واقع 3 قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يومين للقطاع الخاص مرورًا بـ 4 أو 5 أيام للقطاع الحكومي، وصلولًا إلى 7 أيام لطلاب المدارس.

إجازة عيد الفطر للحكومة 4 أيام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من: السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

أما في حالة ثبوت رؤية هلال شوال يوم الإثنين 31 مارس وأنه أول أيام العيد، فسيتم تمديد الإجازة ليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. يومان بأجر كامل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص ستكون يومي الأول والثاني من شهر شوال 1446 هـ، وفقًا لما تُسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره العادي عن اليوم، ومثلي الأجر الإضافي كتعويض عن العمل في الإجازة.

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، الموجّه إلى الجهات المعنية، للتأكيد على منح الإجازة وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على: أحقية العاملين بالقطاع الخاص في إجازة رسمية بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، وتطبيق القرار وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرّها وزير القوى العاملة والهجرة بقرار رقم 49 لسنة 2009.

إجازة عيد الفطر 2025 للطلاب (29 مارس - 4 أبريل)

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح جميع الطلاب في المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من: السبت 29 مارس 2025 حتى الجمعة 4 أبريل 2025، على أن يكون عودة الدراسة يوم السبت 5 أبريل 2025.

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