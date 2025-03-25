محافظ القاهرة: توافر جميع السلع بأسعار مناسبة خلال العيد

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توافر جميع السلع بأسعار مناسبة في منافذ ومعارض البيع ومنافذ المواطن أولًا المنتشرة بأحياء المحافظة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وطالب محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتي يقبل المواطنون على شرائها في عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار ناصر ثابت، مدير مديرية التموين، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨).

وأشار مدير مديرية التموين، إلى أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعي وصناعي، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، بالإضافة إلى شوادر ومعارض أهلًا رمضان المنتشرة بجميع أحياء المحافظة وعددها 68 معرضًا، ومنافذ المواطن أولًا وعددها 78 منفذًا، وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

وأوضح مدير مديرية التموين، أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، كما سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% في ثاني أيام العيد، وستعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس من جانب المواطنين أمام المحطات.

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