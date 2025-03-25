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وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه لأسر 4 عمال في 3 محافظات

03:01 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه لأسر 4 عمال في 3 محافظات (1)
  • عرض 4 صورة
    وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه لأسر 4 عمال في 3 محافظات (4)
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    وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه لأسر 4 عمال في 3 محافظات (3)
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كتب- محمد أبو بكر:

سَلمّ محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، شيكات تعويضات وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وذلك كمستحقات متأخرة منذ 4 سنوات.

وتم تسليم المستحقات لصالح أُسر 2 من العمال المتوفين، و2 من المُصابين في حوادث بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، والقاهرة، بواقع 284 ألف جنيه، عبارة عن 100 ألف جنيه قيمة الوثيقة لأسرة كل عام مُتوفى، و64 ألفًا للمُصاب الأول، و20 ألفًا للمُصاب الثاني.

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محمد جبران وزير العمل العاصمة الإدارية شركة مصر للتأمين
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