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تسليم 90 رأس أغنام برقي لخريجي المدارس الحقلية بجنوب سيناء

01:33 م الثلاثاء 25 مارس 2025

علاء فاروق، وزير الزراعة

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قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تنمية مهارات مربي الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظات الصحراوية، تم اليوم الثلاثاء إقامة حفل تخريج دفعة من المميزين بالمدارس الحقلية وتسليم كل منهم رأساً من الأغنام البرقي مقدمة من "الفاو".

يأتي ذلك في إطار مشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي اعتمد على تنفيذ مدارس حقلية للمربين والسيدات في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار الدكتور عبد الله زغلول، رئيس المشروع، إلى أن المشروع يتم تنفيذه بثلاث مدن بمحافظة جنوب سيناء؛ وهي رأس سدر والطور ونويبع، وشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ مزارع وسيدة من خلال ما يقرب من ١٠٠ مدرسة حقلية اهتمت بالممارسات الذكية مناخيًّا في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، مضيفًا أن المشروع أسهم بشكل كبير في رفع الوعي وثقل الخبرات.

ونوه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، بأن المدارس الحقلية إحدى وسائل الإرشاد الزراعي، التي تصحح الكثير من الممارسات الزراعية التي يتبعها المزارعون والمربون، ومن ثم تزيد الإنتاجية وتحسن دخل الأُسر وتوفر فرص عمل للسيدات والفتيات.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع، إنه قد تم تخريج ٣ دفعات من المشاركين وتكريم ٢٧٠ مشاركًا تم إهداؤهم ١٠٠ آلة زراعية و٨٠ بطارية دواجن و٩٠ رأسًا من الأغنام، وسوف يتم تخريج دفعة جديدة خلال شهر أبريل لعدد ٢٣٠ مشاركًا ليصل إجمالي المكرمين إلى ٥٠٠ مشارك.

وأعرب الدكتور أشرف الصادق، مستشار منظمة الأغذية والزراعة، عن سعادته بنجاح تجربة المدارس الحقلية بجنوب سيناء، وأن المشروع أسهم في تحقيق زيادة إنتاجية مزارع الإنتاج النباتي والحيوانات، كما أعرب عن سعادته بمشاركة عدد كبير من سيدات جنوب سيناء في المشروع.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه قد تم فحص الحيوانات وعزلها بمحطة بحوث جنوب سيناء قبل توزيعها على المربين، وسيتم متابعتها وتحصينها لدى المنتفعين تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقدَّم المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، الشكر إلى مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة، على الجهد الكبير والذي يسهم في التنمية الزراعية بالمحافظة، وطالب بزيادة المشروعات الزراعيه داخل المحافظة؛ لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وشارك في الحفل اللواء سامح المتولي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والذي أشاد بنجاح المشروع، مثمنًا التعاون مع الهيئات الدولية ومركز بحوث الصحراء.








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علاء فاروق الدكتور حسام شوقي جنوب سيناء
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