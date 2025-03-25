توقيع بروتوكول تعاون بين "التضامن" ومؤسسة ساويرس لتدريب شباب الجامعات

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية "المرحلة الثانية".

وقام بتوقيع البروتوكول عن الوزارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

ومن جانبها ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التعاون المشترك مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وأكدت أن هذا التوافق مهم لأنه يدعم الشباب ويعد رافدا مهما لتكوين مجموعة وكتلة من الشباب، يمكن توظيف طاقتهم والاستفادة منهم قبل وبعد تخرجهم من الجامعات.

وأضافت: نريد بعد تخروج هؤلاء الشباب من الجامعات أن نتلقفهم عن طريق عدد من الجمعيات وأن نتعامل معهم سواء بتوفير فرص عمل أو استكمال تعليم، لأن هذا يخدم مستقبل البلد، معبرة عن سعادتها بهذه الشراكة.

وطالبت وزيرة التضامن بضرورة مضاعفة أعداد المشاركين في هذا المشروع، خلال المراحل الجديدة منه.

ومن جانبها قالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: إننا سعداء بوجودنا هنا وهذا هو أحد الأدوار التي تقوم بها المؤسسة لخدمة المجتمع، ولدينا شراكات كثيرة مع الوزارة.

وأضافت حسني: تستهدف المرحلة الثانية تدريب 2000 طالب من الجامعات المصرية نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث، 5% منهم من ذوي القدرات الخاصة، مع توفير فرص عمل للمتدربين.

وتابعت: إننا نكمل ما بدأناه في عام ٢٠٢١، في المرحلة الأولى للمشروع، ورأينا النتائج التي حدثت ونبدأ اليوم المرحلة الثانية، وحتى نصل لأفضل نتائج وضعنا معايير واضحة لاختيار المشاركين بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه ونحقق القدر الأعلى من الشفافية.