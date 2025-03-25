وزير الشؤون النيابية يشكر "النواب" لموافقته على قانون المسؤولية الطبية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصة.

وأكد فوزي عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة، قائلًا: والطب المصري بخير، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد؛ لكن أيضًا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.

وقال وزير الشؤون النيابية: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك، وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.

وشدد الوزير على أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المساءلة، والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المساءلة.

وأوضح فوزي أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ، وهو غير موجود في أطبائنا، مختتمًا بأن المجلس كان قدره أن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.