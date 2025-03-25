المسؤولية الطبية.. وزير الصحة: استمرار منح الصيادلة حق إعطاء الحقن داخل الصيدليات

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرار السماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، والذي يتطلب الحصول على دورة تدريبية معتمدة، سيظل ساريًا حتى بعد إقرار قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.

جاء تصريح الوزير ردًا على استفسار النائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، حول موقف الصيادلة من إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومدى الحاجة إلى تضمين هذا الأمر في قانون المسؤولية الطبية.

وأوضح وزير الصحة، أمام مجلس النواب، أن قرار تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة الصادر مسبقًا يُلزم الصيادلة بالحصول على دورة تدريبية معتمدة قبل السماح لهم بإعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.

قانون المسؤولية الطبية لا يؤثر على القرار

أضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن السماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات لا يتطلب النص عليه في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري المنظم لهذا الإجراء لا يزال ساريًا، ولا تعارض بينه وبين القانون الجديد.

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