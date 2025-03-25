منحة التموين في رمضان.. بيان مهم بشأن صرف السلع



كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تابع الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأُسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار التأكد من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية.

وأضاف بيان وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية، لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكل المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، وتتم استعاضة السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًّا.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم؛ حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة، ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية، وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر، وزجاجة واحدة زيت حر، للبطاقة المتضمنة فردًا واحدًا والمستحقة 125 جنيهًا دعمًا إضافيًّا، وكذلك الصرف بحد أقصى 4 كيلوجرامات سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد، والمستحقة 250 جنيهًا دعمًا إضافيًّا، إضافة إلى صرف سلع حرة أخرى بباقي مبلغ المنحة، وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة، وحسب رغبة المواطن.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجاري، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقي من المنحة لدى المواطنين خلال شهر أبريل بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.