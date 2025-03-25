وظائف وزارة النقل 2025.. 4 جهات تطلب مهندسين وعمال في هذه التخصصات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، وعدد من الجهات والهيئات التابعة لها، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية في عدد من التخصصات، وذلك للتقديم خلال مارس الجاري وأبريل المقبل.

وظائف الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

يكون التقديم عليها خلال الفترة من 2025/03/25 وحتى 2025/04/30، وتشمل:

1- مدير عام الإدارة العامة لميناء العوجة البري.

2- مدير عام الإدارة العامة لميناء السلوم البري.

المستندات المطلوبة للتقديم

- بيان حالة معتمد وموضح به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى - تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

- 6 صور شخصية مقاس 4x6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- خطاب معتمد من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من (صندوق مكافحة المخدرات - المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة).

- مقترح التطوير للوظيفة المراد شغلها طبقًا للنموذج المعد من وزارة التخطيط.

ويقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل و7 نسخ.

وظائف وزارة النقل

تم الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، ويكون التقديم عليها خلال الفترة من 2025/03/24 وحتى 2025/04/30.

المستندات المطلوبة للتقديم

- البيانات الأساسية معتمدة وموضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

- 6 صور شخصية مقاس 4x6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- خطاب معتمد من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

تم الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة أخصائي حاسبات آلية بالمستوى الوظيفي الثالث (ج - تعيين)، ويكون التقديم خلال الفترة من 16/03/2025 وحتى 15/04/2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي (وجهين) سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

تم الإعلان عن حاجة الهيئة لتعيين مهندس تنفيذ طرق/ تنفيذ كباري ثالث (ج) تخصص مدني بنظام التعيين، ويكون التقديم خلال الفترة من 16/03/2025 وحتى 15/04/2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي (وجهين) سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- كارنيه نقابة المهندسين.

- إيصال الإيداع البنكي.

كما تم الإعلان عن حاجة هيئة الطرق والكباري لتعيين، حرفي رصف سادس (ب)، وسائق سادس (ب)، ويكون التقديم خلال الفترة من 16/03/2025 وحتى 15/04/2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي (وجهين) سارية.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- إيصال الإيداع البنكي.

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