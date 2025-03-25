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"وكيل حقوق الإنسان بالنواب": تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء

11:44 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور أيمن أبو العلا

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كتب- نشأت علي:
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية، بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد الموافقة على تخفيض الغرامة من 100 ألف إلى 10 آلاف جنيه حدا أدنى، ومن مليون جنيه حدا أقصى إلى 100 ألف جنيه.

وأشار أبو العلا، إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن النزول بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلا: هذه ميزة القسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء.

ووافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.


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