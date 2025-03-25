وزيرة البيئة: 50.4% من المناصب القيادية في الوزارة تتولاها المرأة

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وإنجازات وحدة المرأة بالوزارة وجهازيها: شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، حيث تعد واحدة من الوحدات، التي أنشأتها وزارة البيئة، لتكافؤ الفرص، ونشر الوعي البيئي بين المرأة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأهداف.

وتعمل الوحدة على محورين أساسيين، هما مراعاة النوع الاجتماعي في منظومة العمل الإداري بجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وإدراج المساواة في النوع الاجتماعي كمبدأ رئيسي لضمان تحقيق الاستدامة البيئية في كل السياسات والخطط البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدور الذي تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحسين وضع المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، للمشاركة فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرة إلى ترجمة ذلك أيضًا في تضمين برنامج عمل الحكومة الذي شمل أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، العمل على تشجيع وتنشيط دور القيادات النسائية في وزارة البيئة وجهازيها وإعطاء دور أكبر للمرأة في المهام والأنشطة، كما تم إعداد خطة بناء قدرات سنوية لفرق عمل وحدة المرأة بالفروع الإقليمية وتنفيذها من خلال الوحدة أو بالتعاون مع جهات مانحة مثل برنامج الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف، كما تم تدريب 179 متدربة من الوزارة بدءًا من مارس 2024 وحتى مارس 2025.

ووقعت وزارة البيئة بروتوكولات تعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني للتعاون في مجال المشاركة الإيجابية للمرأة في العمل البيئي مثل مؤسسة الوفاق للبيئة والتنمية المتكاملة بكفر الشيخ والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة بالعاشر من رمضان.

وتشير الإحصاءات الدورية لنسبة العاملات بالوزارة ونسب المرأة بالوزارة في المناصب القيادية، حيث تبين أخر إحصاء تم في (فبراير 2025) وصول المرأة إلى نسبة 50.4% من شغل المناصب القيادية وهي نسبة مثالية بالمقارنة بإجمالي نسب المرأة العاملة في الوزارة في جميع المستويات الوظيفية والتي تقدر بحوالي 27% من إجمالي العاملين بالوزارة بجهازيها.

وشاركت وزارة البيئة، من خلال وحدة المرأة وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، في رفع الوعي البيئي وتنظيم برامج تدريبية وأنشطة لكل فئات وشرائح المجتمع، وذلك في مجال حماية البيئة وقضايا البيئة المختلفة، حيث بلغت 357 ندوة، و12 ورشة عمل، إضافة إلى تنظيم 2 مهرجان بيئي، وقد شارك واستفاد منها ما يقارب من 9000 من سيدات ورجال المجتمع المدني والطلاب والأطفال، كما تم تقديم الدعم لعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من شتلات الأشجار.

وتناولت ورش العمل والندوات موضوعات بيئية مختلفة حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المشروعات البيئية، وأهمية الوعي البيئي للأسرة والحفاظ على البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، كما تم تنظيم ندوات علمية عن المحميات الطبيعية في مصر، والتعريف بالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كيفية التخلص الآمن من المخلفات المنزلية.

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