الخط السادس للمترو ومجمع ألستوم.. وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي المشروعات المشتركة

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السفير إيريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور قيادات وزارتي النقل والصناعة، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالي النقل والصناعة.

تعزيز التعاون المصري الفرنسي في النقل والصناعة

في بداية اللقاء، أكد الوزير، متانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق في تطوير قطاع النقل السككي، مشروعات الجر الكهربائي، ومترو الأنفاق.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، وهو ما أكده السفير الفرنسي، معربًا عن حرص الحكومة الفرنسية على دعم وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في قطاعي النقل والصناعة.

متابعة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق

ناقش الجانبان مستجدات تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تمت متابعة خارطة الطريق الخاصة بالمشروع، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضح الوزير، أن النقل تعمل حاليًا على مراجعة مسار المشروع، بالتوازي مع قيام الجانب الفرنسي بتكليف المكتب الاستشاري "إيجيس/ سيتيك" بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية، تمهيدًا لتقديم شركة ألستوم عرضها الفني والتجاري والمالي لدراسته واعتماده قبل توقيع العقد النهائي للمشروع.

إنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي الضخم في برج العرب

استعرض اللقاء التطورات الخاصة بإنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث أكد الوزير أنه قام خلال الفترة الماضية بزيارة تفقدية للموقع، الذي يمتد على مساحة 40 فدانًا، وشهد بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيزه استعدادًا لبدء أعمال الإنشاء.

ويضم المجمع الصناعي مصنعين رئيسيين:

- المصنع الأول: متخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، مثل أنظمة الإشارات، اللوحات والدوائر الكهربائية للتحكم، الضفائر الكهربائية وغيرها.

- المصنع الثاني: لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك مترو الأنفاق، الترام، قطارات LRT، المونوريل، والقطارات السريعة.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي، والانطلاق نحو التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل وتعزيز التنمية الصناعية.

التعاون في تشغيل وصيانة مشروع المونوريل

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، الذي يمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية، مما يجعله صديقًا للبيئة، ويوفر استهلاك الوقود، ويقلل التلوث البيئي والاختناقات المرورية.

وأشار الوزير، إلى أن أعمال التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب قد بدأت، بينما يستمر التقدم في مشروع مونوريل غرب النيل.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة وتشغيل وصيانة المونوريل من قبل "ألستوم" الفرنسية.

وأكد الجانبان، التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التنمية الصناعية والنقل المستدام في مصر، بما يحقق تطلعات البلدين في مجال البنية التحتية الحديثة والتنمية الاقتصادية.

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