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اليوم.. ليلة تصفو الأرواح بها للجازولية فى الأوبرا

06:00 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

دار الأوبرا المصرية

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كتب-محمد شاكر:

تُقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى حفلًا بعنوان "ليلة تصفو الأرواح بها" لفرقة الجازولية للإنشاد الصوفى بقيادة المايسترو عمرو حسن وتقديم الإعلامى محمد المغربى، وذلك فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ٢٥ مارس على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغانى الصوفية والقصائد والمدائح التى تخاطب الوجدان وتعكس قيم المحبة والترابط من خلال الإنشاد الجازولى الذى يمثل أحد أبعاد التصوف حيث يهدف إلى تحقيق الصفاء القلبى والرقى الروحاني.

دار الأوبرا المصرية

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دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام عمرو حسن محمد المغربى المسرح الصغير
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