اليوم.. ليلة تصفو الأرواح بها للجازولية فى الأوبرا

كتب-محمد شاكر:

تُقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى حفلًا بعنوان "ليلة تصفو الأرواح بها" لفرقة الجازولية للإنشاد الصوفى بقيادة المايسترو عمرو حسن وتقديم الإعلامى محمد المغربى، وذلك فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ٢٥ مارس على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغانى الصوفية والقصائد والمدائح التى تخاطب الوجدان وتعكس قيم المحبة والترابط من خلال الإنشاد الجازولى الذى يمثل أحد أبعاد التصوف حيث يهدف إلى تحقيق الصفاء القلبى والرقى الروحاني.

اقرأ أيضاً:

الجبهة الوطنية يبدأ تعيينات أمناء 6 محافظات.. (تفاصيل)

بالمستندات.. "المعلمين" ترد على اتهامات بوجود مخالفات وتربح غير شرعي

شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني