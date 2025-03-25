"الإعلاميين" توقف إيهاب الكومي لمدة ثلاثة أسابيع.. ومصعب العباسي ومعدة برنامجه شهرا

كتب- محمد سامي:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بعد الانتهاء من التحقيقات مع الإعلامي إيهاب الكومي عضو النقابة بالإيقاف لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ارتكابه مخالفات مهنية تمثلت في مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء القرار بعد مثول الكومي أمام لجنة التحقيق بالنقابة برئاسة محجوب سعدة السكرتير العام، وأعضاء اللجنة الذين أوصوا بالإيقاف.

وفي ذات السياق أصدر نقيب الإعلاميين قرار آخر يإيقاف مصعب العباسي ومعدة برنامج (أصعب سؤال) على قناة الشمس لمدة شهرا.

وقال نقيب الإعلاميين: إن القرار جاء بناء على توصية لجنة التحقيق بأن المذكورين ارتكبا مخالفتين واضحتين إحداهما ممارسة النشاط الإعلامي دون قيدهما أو حصولهما على تصريح بممارسة النشاط الإعلامي.

وناشد نقيب الإعلاميين وسائل الإعلام الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة عدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيده أوحصوله على تصريح بمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين وحتى لاتتعرض الوسيلة

الإعلامية لعقوبات تصل إلى الغلق وفقا لنص المادتين ٨٨، ٨٩ من قانون النقابة ٩٣ لسنة ٢٠١٦.

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