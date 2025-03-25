ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة

كتب- أحمد الجندي:

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار رقم 952 لسنة 2025 الصادر عن رئيس الوزراء، والذي يتيح إمكانية مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية.

إجراءات تقديم طلب مد الخدمة..

وفقًا للقرار، يتعين على المعلم الراغب في مد خدمته تقديم طلب رسمي إلى الإدارة التعليمية المختصة، وذلك خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقل التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية، كما يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:

المستندات المطلوبة لتقديم طلب مد الخدمة

- شهادة خبرة: تصدر عن الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، تفيد بأنه مارس التدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

- تقرير تقييم الأداء: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد حصول المعلم على تقارير سنوية بتقدير "كفء" خلال آخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

- شهادة طبية: صادرة عن القومسيون الطبي المختص، تثبت قدرة المعلم الصحية على الاستمرار في العمل، بالإضافة إلى خلوه من أي تعاطي غير مشروع للمواد المخدرة.

إجراءات دراسة الطلبات وآلية التقييم

تقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات مد الخدمة شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى لجنة دائمة تُشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الاحتياج الفعلي، تتم المفاضلة بينهم داخل كل إدارة تعليمية وفقًا للمعايير التالية:

- إجمالي عدد سنوات التدريس الفعلي التي قضاها المعلم.

- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بمجال التعليم.

- الحصول على تقييم أداء مرتفع خلال آخر سنتين.

إجراءات اعتماد قرارات مد الخدمة

تقوم اللجنة المختصة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء المعلمين المستوفين لشروط مد الخدمة، ويقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض القائمة على رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا، على ألا تتجاوز مدة المد الإجمالية ثلاث سنوات.

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