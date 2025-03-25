طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من رمضان، بدءاً من اليوم الثلاثاء 25 مارس، وحتى الأحد 30 مارس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على أغلب الأنحاء كما أن هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن طقس الأيام المقبلة سيكون مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يومي الثلاثاء والأربعاء.

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