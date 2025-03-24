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بعد نقل طالب لتعديه لفظيًا على معلم بالدقهلية.. تعرف على آراء أولياء الأمور

11:51 م الإثنين 24 مارس 2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

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كتب- أحمد الجندي:

قررت لجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اتخاذ إجراء تأديبي ضد طالب بعد ثبوت تعديه لفظيًا على معلم داخل إحدى المدارس، حيث تقرر نقله إلى مدرسة أخرى كإجراء تأديبي وفقًا للوائح المنظمة.

ردود أفعال أولياء الأمور

أثار القرار تفاعلاً واسعًا بين أولياء الأمور، الذين عبروا عن آرائهم عبر جروب "حوار مجتمعي" في التعليم والتي منها:

قالت فاتن أحمد، أدمن الجروب: "وماذا لو تكرر التعدي اللفظي في المدرسة الجديدة؟ ما الحل وقتها؟"، في إشارة إلى ضرورة وجود إجراءات أكثر حزمًا.

فيما شدد مصطفى شندي على ضرورة توقيع عقوبة أكثر صرامة، قائلاً: "المفروض يتم فصله تمامًا، فالمدرسة مكان للتعليم".

أما مجدي محمد، فأشار إلى أن النقل قد يكون فرصة للطالب لتغيير سلوكه، لكنه طالب بضرورة تشديد العقوبات على من يكرر المخالفات، قائلًا: "يجب أن يكون هناك نظام انضباط أكثر ردعًا لأي طالب مشاغب، وإذا تكرر الأمر فلا بد من فصله نهائيًا".

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