أحمد موسى: الأرض المصرية ليست محل مساومة.. ولن تستقبل أي لاجئ فلسطيني

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لن تستقبل أي لاجئ فلسطيني، مشددًا على أن الأرض المصرية ليست محل مساومة، ومصر ليس لديها مانع في تقديم العلاج والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لكنها ترفض تمامًا نقل أي شخص إلى أراضيها.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هناك مخططًا إجراميًا يستهدف مصر، مشيرًا إلى أن المطلوب حاليًا هو تعاون حركة حماس مع مصر للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تنفيذ هذا المخطط.

وأضاف موسى أن الأولوية يجب أن تكون للشعب الفلسطيني وليس فقط للسلطة، محذرًا من أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة قد تتفاقم بشكل يهدد الجميع، مما يستدعي التعامل بحذر مع الأحداث الجارية.

كما أشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى إلى تنفيذ خطته مهما كانت الظروف، لافتًا إلى أن هناك حملة من الشائعات تستهدف مصر خلال هذه الفترة، في محاولة للتأثير على موقفها الرافض لأي تهجير للفلسطينيين.

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