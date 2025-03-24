حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة القصر العيني، عن خطورة الهاتف المحمول الذي تحول من أداة اتصال إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأسر والمجتمعات.

وخلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أكد موافي أن الإدمان الرقمي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحولت الشاشات الصغيرة إلى جدران عازلة تفصل بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار إلى مفارقة تاريخية، فبينما كان الهدف الأساسي من اختراع الهاتف هو تقريب المسافات، أصبح اليوم أداة تباعد وتفرقة بامتياز.

أما على الجانب الاجتماعي، أشار موافي إلى ظاهرة خطيرة تتمثل في "التزييف الإلكتروني للأخبار"، حيث يروج البعض لمعلومات غير مؤكدة وينشرون الشائعات دون وعي.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ترديد الكلام دون التأكد من صحته، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي حولت هذا النهي إلى عادة يومية لدى الملايين.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة بجامعة القصر العيني، على أن هذه الأجهزة التي من المفترض أن توفر الوقت أصبحت تسرق من وقتنا الثمين، ومن حسناتنا أيضًا.

وأوضح أن الساعات الطويلة التي نقضيها في التصفح العشوائي لا تؤثر فقط على علاقاتنا الاجتماعية، بل تمتد آثارها السلبية إلى علاقتنا مع أنفسنا ومع خالقنا.

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