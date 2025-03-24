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11 صورة ترصد بدء إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة

11:26 م الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
  • عرض 11 صورة
    إزالة بلوكات منشأة ناصر لخطورتها الداهمة
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كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، أعمال هدم وإزالة بلوكات منطقة شمال الحرفيين في حي منشأة ناصر، وذلك عقب إخلائها للخطورة الداهمة.

وتستهدف محافظة القاهرة إزالة 15 عقارًا بمنطقة شمال الحرفيين، بحي منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

ويتم إزالة العقارات لوجود مشكلات في التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من 30 مترًا مما قد يعرضها للانهيار في أي لحظة.

وتقرر صرف تعويض 500 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لإعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

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أعمال هدم وإزالة بلوكات إزالة بلوكات منشأة ناصر إزالة بلوكات منطقة شمال الحرفيين منطقة الحرفيين في حي منشأة ناصر محافظة القاهرة
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