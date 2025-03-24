حدث في 8 ساعات| السيسي يستلم أوراق اعتماد 23 سفيراً جديدا.. وحرس الحدود تحبط محاولات تهريب

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، السيسي يستلم أوراق اعتماد 23 سفيراً جديد وقوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

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المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

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قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، قامت قوات حرس الحدود بتوجيه عدد من ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية.

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وزير العمل يعتمد صرف 1.6 مليون جنيه تعويضات لأسر بالعمالة غير المنتظمة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن اعتماد صرف مليون و600 ألف جنيه تعويضات لأسر 8 عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة بعدد من المحافظات، وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

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بالمستندات.. "المعلمين" ترد على اتهامات بوجود مخالفات وتربح غير شرعي

أعلنت نقابة المهن التعليمة عددًا من النقاط بشأن اتهامات بوجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين، في بيان لها اليوم الإثنين.

وكشفت النقابة عن ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات؛ بحسب وصف بيان النقابة.

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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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الجبهة الوطنية يبدأ تعيينات أمناء 6 محافظات.. (تفاصيل)

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تعيينات أمناء وأمناء تنظيم وأمناء مساعدين في 6 محافظات، هي الإسكندرية والدقهلية والأقصر وقنا وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب.

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الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية).

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الجبهة الوطنية يبدأ تعيينات أمناء 6 محافظات.. (تفاصيل)

بالمستندات.. "المعلمين" ترد على اتهامات بوجود مخالفات وتربح غير شرعي

شيخ الأزهر والبابا تواضروس يؤكدان رفضهما لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني