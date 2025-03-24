للمدارس والحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد الفطر 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد الفطر 2025 ستكون خلال الفترة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في القطاع الخاص

وأضاف المصدر أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ عن أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، فستمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، ليحصل العاملون على يوم إضافي.

وأشار إلى أن الوزارة لا تزال في مرحلة التشاور بشأن تحديد موعد الإجازة رسميًا، ومن المقرر إصدار بيان تفصيلي يحدد كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، وإذا كان هناك هناك يومًا إضافيًا يحسب من أجر العامل.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين في الحكومة

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل عام 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.

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